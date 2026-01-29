Atelier élagage Tiers-lieu Savy Saint-Projet

Atelier élagage

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 40 – 40 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L'élagage permet de garder vos arbres en bonne santé, de prévenir les risques en éliminant les branches mortes et abimées, de maitriser leur aspect esthétique et de gérer leur encombrement.

Apprendre les gestes, comprendre la théorie, pour élaguer soi-même et entretenir de beaux arbres sains dans son jardin.

L'élagage permet de garder vos arbres en bonne santé, de prévenir les risques en éliminant les branches mortes et abimées, de maitriser leur aspect esthétique et de gérer leur encombrement.

Apprendre les gestes, comprendre la théorie, pour élaguer soi-même et entretenir de beaux arbres sains dans son jardin.

.

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trimming keeps your trees healthy, prevents risks by removing dead and damaged branches, controls their aesthetic appearance and manages their clutter.

Learn the moves, understand the theory, to prune yourself and maintain beautiful, healthy trees in your garden.

L’événement Atelier élagage Saint-Projet a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Gourdon