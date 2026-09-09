Atelier : « Autour des métiers de la restauration du patrimoine », Place Salinis, Auch

Informations pratiques

Atelier : « Autour des métiers de la restauration du patrimoine » Samedi 19 septembre, 09h00 Place Salinis Gers

Gratuit. Sans réservation. 20 personnes maximum en simultané.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les élèves de la section Bac professionnel Intervention sur le patrimoine bâti du lycée Le Garros d’Auch proposeront des démonstrations en direct de taille et de pose de pierre, ainsi que de construction de murs à colombages avec remplissage en briques de terre.

Les visiteurs pourront également s’initier, en toute sécurité, à plusieurs techniques traditionnelles de construction, telles que la fabrication de briques en terre crue, la réalisation de torchis ou encore la taille de pierre.

Place Salinis Place Salinis, 32000 Auch Auch 32000 Jambes Gers Occitanie La place Salinis est la place de la cathédrale d’Auch.

Les élèves en section Bac Professionnel IPB – Intervention sur le Patrimoine Bâti du lycée Le Garros d’Auch réaliseront en direct des démonstrations de façonnage de pierre et de mise en place ainsi à…

©Stéphane Rivola