Découvrez le siège du Toit de Gascogne : une réhabilitation respectueuse de l’histoire et de l’environnement, Ancien collège Carnot, Auch

Informations pratiques

Découvrez le siège du Toit de Gascogne : une réhabilitation respectueuse de l’histoire et de l’environnement 19 et 20 septembre Ancien collège Carnot Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au sein de l’ensemble immobilier de l’ancien collège Carnot, Le Toit de Gascogne ouvre exceptionnellement les portes de son siège social.

Venez découvrir ou redécouvrir ce site emblématique de la ville, restauré dans le cadre d’un projet architectural contemporain afin d’accueillir les bureaux de la structure. Des projections de vidéos seront proposées dans l’une des salles pour mieux comprendre l’histoire et la transformation du lieu.

Profitez également de cette ouverture exceptionnelle pour visiter la salle capitulaire, spécialement accessible à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Ancien collège Carnot 97 boulevard Sadi-Carnot, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Au sein de l’ensemble immobilier qui compose l’ancien collège Carnot, le Toit de Gascogne ouvre les portes de son siège social ainsi que du chantier de fouille archéologique qui se déroule actuellement dans la cour dite « du cloître ». Vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir ce site emblématique de la ville qui bénéficie d’une réhabilitation respectueuse de son histoire et de son environnement.

Au sein de l’ensemble immobilier qui compose l’ancien collège Carnot, le Toit de Gascogne ouvre les portes de son siège social. Vous êtes ainsi invités à découvrir ou redécouvrir ce site emblématique…

©Toit de Gascogne