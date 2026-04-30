Atelier autour du conte Schmatt doudou Bibliothèque Amélie Paris
Atelier autour du conte Schmatt doudou Bibliothèque Amélie Paris mercredi 17 juin 2026.
Pour parents et enfants à partir de 6 ans
Venez assister à la lecture du conte de Muriel Bloch Schmatt doudou suivie d’un atelier créatif. Ensuite, assembler papiers, tissus et boutons en famille et créer un joli leporello.
Le mercredi 17 juin 2026
de 15h00 à 15h00
gratuit
Inscription par mail à partir du vendredi 15 mai à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66
Public enfants et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T15:00:00+02:00
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7
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