Atelier autour du conte Schmatt doudou Bibliothèque Amélie Paris

Pour parents et enfants à partir de 6 ans

Venez assister à la lecture du conte de Muriel Bloch Schmatt doudou suivie d’un atelier créatif. Ensuite, assembler papiers, tissus et boutons en famille et créer un joli leporello.

Le mercredi 17 juin 2026

de 15h00 à 15h00

gratuit

Inscription par mail à partir du vendredi 15 mai à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T15:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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