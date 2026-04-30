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Atelier autour du conte Schmatt doudou Bibliothèque Amélie Paris

Atelier autour du conte Schmatt doudou Bibliothèque Amélie Paris

Atelier autour du conte Schmatt doudou Bibliothèque Amélie Paris mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Amélie

Adresse : 164 rue de Grenelle

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : <p><br>Inscription par mail <b>à partir du vendredi 15 mai</b> à <b>bibliotheque.amelie@paris.fr</b> ou par téléphone au<strong> 01 47 05 89 66</strong></p>

Pour parents et enfants à partir de 6 ans

Venez assister à la lecture du conte de Muriel Bloch Schmatt doudou suivie d’un atelier créatif. Ensuite, assembler papiers, tissus et boutons en famille et créer un joli leporello.
Le mercredi 17 juin 2026
de 15h00 à 15h00
gratuit

Inscription par mail à partir du vendredi 15 mai à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T15:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle  75007 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7


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