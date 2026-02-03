ATELIER avec Guy Brunet Peinture à l’huile — la grisaille Atelier public d’Arts plastiques Allonnes

ATELIER avec Guy Brunet Peinture à l’huile — la grisaille

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 75 – 75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:00:00

fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-19 2026-06-23

Une immersion dans l’univers de la grisaille et de la peinture à l’huile, guidée par l’artiste Guy Brunet.

Trois demi-journées d’exploration des valeurs, des nuances et des subtilités du clair-obscur pour construire l’image.

Observation, démonstrations et pratique se mêlent pour comprendre comment la lumière sculpte les formes, comment le contraste installe la profondeur et comment la grisaille devient la base structurante d’une peinture à l’huile.

Une masterclass pour aller à la rencontre du plasticien Guy Brunet, pour affiner le regard, enrichir sa technique et découvrir la force expressive du monochrome. .

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr

English :

An immersion into the world of grisaille and oil painting, guided by artist Guy Brunet.

