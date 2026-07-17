Atelier avec l’artiste Hideyuki Ishibashi, Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain, Lille

Informations pratiques

Atelier avec l’artiste Hideyuki Ishibashi Vendredi 30 octobre, 14h00 Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain Nord

Gratuit, sur réservation à elc@mairie-lille.fr. Atelier limité à 15 participants, accessible à partir de 10 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:00:00+01:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’Espace Le Carré accueille l’exposition Le Ciel céleste de l’artiste Hideyuki Ishibashi.

Dans le cadre de sa programmation, Hideyuki Ishibashi propose un atelier de découverte d’une expérience photographique et optique inspirée de l’exposition. À partir de l’« appareil à œil d’abeille » présenté dans l’espace d’exposition, les participants réaliseront un collage sur film transparent, composé d’illustrations astronomiques et de photographies issues de la collection de l’artiste.

Le collage sera ensuite placé devant la caméra du dispositif afin d’être transformé, par l’action de la lumière, en une projection pixellisée évoquant la perception visuelle d’une abeille.

Cet atelier invite les participants à composer un ciel imaginaire à partir de fragments d’étoiles, de cartes célestes, de formes scientifiques et d’images poétiques. Il propose une approche sensible de l’image, en mettant en dialogue la pratique du collage, l’histoire de la photographie et le fonctionnement d’un dispositif optique.

Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain 30 rue des archives, 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 62 26 08 30 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Espace-Le-Carre [{« type »: « email », « value »: « elc@mairie-lille.fr »}] L’Espace Le Carré accueille des expositions collectives d’artistes émergents, dans le domaine de l’art contemporain.

L’Espace Le Carré situé au cœur du Vieux-Lille, œuvre au développement de la création plastique contemporaine en produisant des projets d’expositions portées par des artistes internationaux et locaux, avec des partenaires prestigieux tels que le FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Lille3000 ou le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut.

Ces expositions sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes et d’œuvrer à la promotion de la création artistique sur notre territoire tout en permettant un dialogue entre l’art contemporain conceptuel et des formes plus populaires.

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’Espace Le Carré accueille l’exposition Le Ciel céleste de l’artiste Hideyuki Ishibashi.

© Hideyuki Ishibashi / ADAGP