Atelier avec Sarah Ayadi, autrice de « Dans l’ombre de Mélusine », Bibliothèque municipale, Lusignan

Informations pratiques

Atelier avec Sarah Ayadi, autrice de « Dans l’ombre de Mélusine » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque municipale Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Sarah Ayadi présente le fruit de son travail de création en résidence : Dans l’ombre de Mélusine.

Ce livre invite le lecteur à suivre les traces de la fée, des contes médiévaux au Lusignan d’aujourd’hui.

Bibliothèque municipale 8 rue Babinet, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Sarah Ayadi présente le fruit de ce travail de création en résidence : « Dans l’ombre de Mélusine ». Un livre qui invite le lecteur à suivre les traces de la fée, des contes médiévaux au Lusignan…

©sarah ayadi