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Atelier avec Sarah Ayadi, autrice de « Dans l’ombre de Mélusine », Bibliothèque municipale, Lusignan

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Lusignan

Atelier avec Sarah Ayadi, autrice de « Dans l’ombre de Mélusine », Bibliothèque municipale, Lusignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
8 rue Babinet, 86600 Lusignan
Ville
86600 Lusignan
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Atelier avec Sarah Ayadi, autrice de « Dans l’ombre de Mélusine » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque municipale Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Sarah Ayadi présente le fruit de son travail de création en résidence : Dans l’ombre de Mélusine.
Ce livre invite le lecteur à suivre les traces de la fée, des contes médiévaux au Lusignan d’aujourd’hui.

Bibliothèque municipale 8 rue Babinet, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Sarah Ayadi présente le fruit de ce travail de création en résidence : « Dans l’ombre de Mélusine ». Un livre qui invite le lecteur à suivre les traces de la fée, des contes médiévaux au Lusignan…

©sarah ayadi

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