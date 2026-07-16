Atelier avec Sarah Ayadi, autrice de « Dans l’ombre de Mélusine », Bibliothèque municipale, Lusignan
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Lusignan
Informations pratiques
Atelier avec Sarah Ayadi, autrice de « Dans l’ombre de Mélusine » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque municipale Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Sarah Ayadi présente le fruit de son travail de création en résidence : Dans l’ombre de Mélusine.
Ce livre invite le lecteur à suivre les traces de la fée, des contes médiévaux au Lusignan d’aujourd’hui.
Bibliothèque municipale 8 rue Babinet, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Sarah Ayadi présente le fruit de ce travail de création en résidence : « Dans l’ombre de Mélusine ». Un livre qui invite le lecteur à suivre les traces de la fée, des contes médiévaux au Lusignan…
©sarah ayadi
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