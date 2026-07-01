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Spectacle de marionnettes « Lili à l’infini », Halles de Lusignan, Lusignan

samedi 19 septembre 2026 · Halles de Lusignan · Lusignan

Spectacle de marionnettes « Lili à l’infini », Halles de Lusignan, Lusignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Halles de Lusignan
Adresse
3 rue Saint-Louis, 86600 lusignan
Ville
86600 Lusignan
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Spectacle de marionnettes « Lili à l’infini » Samedi 19 septembre, 16h00 Halles de Lusignan Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lili à l’infini… raconte les aventures de Lili, une petite chienne née de l’imaginaire d’un marionnettiste méticuleux, mais plus ou moins habile selon les situations.
Un spectacle familial présenté par Mue Marionnettes.

Halles de Lusignan 3 rue Saint-Louis, 86600 lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Lili à l’infini… raconte les aventures de Lili, une petite chienne née de l’imaginaire d’un marionnettiste méticuleux mais plus ou moins habile selon les situations.

©Théophane Bouyet

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