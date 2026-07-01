Spectacle de marionnettes « Lili à l’infini », Halles de Lusignan, Lusignan
samedi 19 septembre 2026 · Halles de Lusignan · Lusignan
Informations pratiques
Spectacle de marionnettes « Lili à l’infini » Samedi 19 septembre, 16h00 Halles de Lusignan Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Lili à l’infini… raconte les aventures de Lili, une petite chienne née de l’imaginaire d’un marionnettiste méticuleux, mais plus ou moins habile selon les situations.
Un spectacle familial présenté par Mue Marionnettes.
Halles de Lusignan 3 rue Saint-Louis, 86600 lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Lili à l’infini… raconte les aventures de Lili, une petite chienne née de l’imaginaire d’un marionnettiste méticuleux mais plus ou moins habile selon les situations.
©Théophane Bouyet
À voir aussi à Lusignan (Vienne)
- Fête médiévale de Lusignan Lusignan 18 juillet 2026
- Marché de Producteurs Lusignan Lusignan 22 juillet 2026
- Exposition « Cartes postales d’autrefois », Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan 19 septembre 2026
- Visite commentée de la cité médiévale et de l’église, Office de tourisme, Lusignan 19 septembre 2026
- Concert de la Classe à Horaires Aménagés Musique, Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan 19 septembre 2026