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AGENDA · Lusignan

Visite commentée de la cité médiévale et de l’église, Office de tourisme, Lusignan

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Lusignan

Visite commentée de la cité médiévale et de l’église, Office de tourisme, Lusignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme
Adresse
place du bail, 86600 Lusignan
Ville
86600 Lusignan
Département
Vienne
Tarif
Gratuit.

Visite commentée de la cité médiévale et de l’église 19 et 20 septembre Office de tourisme Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’assocation les Lusignan et Mélusine vous propose une visite guidée de la cité médiévale à l’église pour une découverte du patrimoine in situ.

Office de tourisme place du bail, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite cité médiévale et église Les Lusignan et Mélusine

©mairie

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