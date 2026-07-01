Visite commentée de la cité médiévale et de l’église, Office de tourisme, Lusignan

Informations pratiques

Visite commentée de la cité médiévale et de l’église 19 et 20 septembre Office de tourisme Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’assocation les Lusignan et Mélusine vous propose une visite guidée de la cité médiévale à l’église pour une découverte du patrimoine in situ.

Office de tourisme place du bail, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Visite cité médiévale et église Les Lusignan et Mélusine

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