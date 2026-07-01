AGENDA · Lusignan
Visite commentée de la cité médiévale et de l’église, Office de tourisme, Lusignan
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Lusignan
Informations pratiques
Visite commentée de la cité médiévale et de l’église 19 et 20 septembre Office de tourisme Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
L’assocation les Lusignan et Mélusine vous propose une visite guidée de la cité médiévale à l’église pour une découverte du patrimoine in situ.
Office de tourisme place du bail, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite cité médiévale et église Les Lusignan et Mélusine
©mairie
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