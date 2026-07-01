Concert de la Classe à Horaires Aménagés Musique, Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan

Informations pratiques

Concert de la Classe à Horaires Aménagés Musique Samedi 19 septembre, 17h00 Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

La classe CHAM réunit petits et grands pour un concert au sein de l’église Notre-Dame-et-Saint-Junien.

Venez nombreux encourager ces jeunes musiciens en ce début d’année scolaire !

Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Les Buissonnets 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine

La classe CHAM réunit petits et grands pour un concert au sein de l’église Notre Dame et Saint-Junien. Venez nombreux supporter nos chers chérubins en ce début d’année scolaire !