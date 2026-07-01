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AGENDA · Lusignan

Concert de la Classe à Horaires Aménagés Musique, Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-et-Saint-Junien · Lusignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame-et-Saint-Junien
Adresse
Les Buissonnets 86600 Lusignan
Ville
86600 Lusignan
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Concert de la Classe à Horaires Aménagés Musique Samedi 19 septembre, 17h00 Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

La classe CHAM réunit petits et grands pour un concert au sein de l’église Notre-Dame-et-Saint-Junien.
Venez nombreux encourager ces jeunes musiciens en ce début d’année scolaire !

Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Les Buissonnets 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
La classe CHAM réunit petits et grands pour un concert au sein de l’église Notre Dame et Saint-Junien. Venez nombreux supporter nos chers chérubins en ce début d’année scolaire !

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