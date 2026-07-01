Exposition « Cartes postales d’autrefois », Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan

Informations pratiques

Exposition « Cartes postales d’autrefois » 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Replongez dans le Lusignan des XIXe et XXe siècles grâce à une série de cartes postales d’autrefois.

Église Notre-Dame-et-Saint-Junien Les Buissonnets 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Replongez vous dans le Lusignan des XIX et XXème siècles avec toutes une série d »cartes postales d’autrefois ».