Atelier Bal Grange de Corgenay Neuvy
Atelier Bal Grange de Corgenay Neuvy vendredi 5 juin 2026.
Neuvy
Atelier Bal
Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-06-05 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
Apprenez les danses de bal (bourrées, scottishs, mazurkas, valses) avec Pascal et son équipe. Scène ouverte aux musiciens (musique traditionnelle à danser du domaine public).
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Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 69 57 72
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English :
Learn ballroom dances (bourrées, scottishs, mazurkas, waltzes) with Pascal and his team. Open stage for musicians (traditional dance music from the public domain).
L’événement Atelier Bal Neuvy a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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