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Atelier Bal Grange de Corgenay Neuvy

Atelier Bal Grange de Corgenay Neuvy vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Grange de Corgenay

Adresse : 29 route de Corgenay

Ville : 03000 Neuvy

Département : Allier

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Neuvy

Atelier Bal

Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-06-05 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Apprenez les danses de bal (bourrées, scottishs, mazurkas, valses) avec Pascal et son équipe. Scène ouverte aux musiciens (musique traditionnelle à danser du domaine public).
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Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 69 57 72 

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English :

Learn ballroom dances (bourrées, scottishs, mazurkas, waltzes) with Pascal and his team. Open stage for musicians (traditional dance music from the public domain).

L’événement Atelier Bal Neuvy a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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