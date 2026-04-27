Neuvy

Marché des Métiers d’Art et de l’Artisanat

Place du village Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Pour cette nouvelle année, les potiers, fidèles au rendez-vous, seront entourés de nombreux artisans et créateurs locaux et régionaux potiers, objet en bois, bougies , céramique musicale, objet décoration, peinture…

.

Place du village Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 08 19 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the new year, the potters will be joined by a host of local and regional craftsmen and designers: potters, wooden objects, candles, musical ceramics, decorative objects, painters…

L’événement Marché des Métiers d’Art et de l’Artisanat Neuvy a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région