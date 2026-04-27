Marché des Métiers d’Art et de l’Artisanat Neuvy
Marché des Métiers d’Art et de l’Artisanat Neuvy samedi 13 juin 2026.
Neuvy
Marché des Métiers d’Art et de l’Artisanat
Place du village Neuvy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Pour cette nouvelle année, les potiers, fidèles au rendez-vous, seront entourés de nombreux artisans et créateurs locaux et régionaux potiers, objet en bois, bougies , céramique musicale, objet décoration, peinture…
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Place du village Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 08 19 81
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English :
For the new year, the potters will be joined by a host of local and regional craftsmen and designers: potters, wooden objects, candles, musical ceramics, decorative objects, painters…
L’événement Marché des Métiers d’Art et de l’Artisanat Neuvy a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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