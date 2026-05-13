Fête de la Saint Jean La Jimbr’tée Neuvy
Fête de la Saint Jean La Jimbr’tée Neuvy mercredi 24 juin 2026.
Neuvy
Fête de la Saint Jean
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Feu de la Saint Jean et Bal !
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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
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English :
Bonfire and Ball!
L’événement Fête de la Saint Jean Neuvy a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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