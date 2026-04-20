Concert Hymne à l’amour La Jimbr’tée Neuvy

Neuvy

Concert Hymne à l’amour

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

7 euros tarif réduit, 10 euros tarif normal.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Autrices, compositrices et interprètes, leur rencontre célèbre l’amour à travers la vie d’éternelle amoureuse d’Édith Piaf.

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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

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English :

Authors, composers and performers, their encounter celebrates love through Édith Piaf’s life as an eternal lover.

L’événement Concert Hymne à l’amour Neuvy a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région