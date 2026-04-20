Concert Hymne à l’amour La Jimbr’tée Neuvy
Concert Hymne à l’amour La Jimbr’tée Neuvy samedi 30 mai 2026.
Neuvy
Concert Hymne à l’amour
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
7 euros tarif réduit, 10 euros tarif normal.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Autrices, compositrices et interprètes, leur rencontre célèbre l’amour à travers la vie d’éternelle amoureuse d’Édith Piaf.
.
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Authors, composers and performers, their encounter celebrates love through Édith Piaf’s life as an eternal lover.
L’événement Concert Hymne à l’amour Neuvy a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Neuvy (Allier)
- Fête du livre Salle polyvalente Neuvy 26 avril 2026
- Bal de Mai La Jimbr’tée Neuvy 30 avril 2026
- Balade du château des Vieux Melays Neuvy Allier 1 mai 2026
- PR 19 Tour du plateau Neuvy Allier 1 mai 2026
- Circuit « La canopée » Neuvy Allier 1 mai 2026