Le théâtre s’invite à Neuvy Lycée Agricole du Bourbonnais Neuvy
Le théâtre s’invite à Neuvy Lycée Agricole du Bourbonnais Neuvy jeudi 28 mai 2026.
Neuvy
Le théâtre s’invite à Neuvy
Lycée Agricole du Bourbonnais Amphithéâtre du Lycée Neuvy Allier
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Enfants Etudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Le Comité de Jumelage Neuvy Czernichow vous donne rendez-vous pour une comédie aussi surprenante qu’hilarante…
Piloufaces Théâtre présente Week-end intime d’Evelyne Albouy.
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Lycée Agricole du Bourbonnais Amphithéâtre du Lycée Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 30 12 92 cj.neuvy.czernichow@gmail.com
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English :
The Comité de Jumelage Neuvy ? Czernichow twinning committee invites you to a comedy as surprising as it is hilarious?
Piloufaces Théâtre presents Week-end intime by Evelyne Albouy.
L’événement Le théâtre s’invite à Neuvy Neuvy a été mis à jour le 2026-05-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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