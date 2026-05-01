Le théâtre s’invite à Neuvy Lycée Agricole du Bourbonnais Neuvy

Neuvy

Le théâtre s’invite à Neuvy

Lycée Agricole du Bourbonnais Amphithéâtre du Lycée Neuvy Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Enfants Etudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Le Comité de Jumelage Neuvy Czernichow vous donne rendez-vous pour une comédie aussi surprenante qu’hilarante…

Piloufaces Théâtre présente Week-end intime d’Evelyne Albouy.

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Lycée Agricole du Bourbonnais Amphithéâtre du Lycée Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 30 12 92 cj.neuvy.czernichow@gmail.com

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English :

The Comité de Jumelage Neuvy ? Czernichow twinning committee invites you to a comedy as surprising as it is hilarious?

Piloufaces Théâtre presents Week-end intime by Evelyne Albouy.

L’événement Le théâtre s’invite à Neuvy Neuvy a été mis à jour le 2026-05-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région