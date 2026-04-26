Atelier Bande-dessinée – « La fête au Jardin » Jardin 21 Paris
Atelier Bande-dessinée – « La fête au Jardin » Jardin 21 Paris samedi 9 mai 2026.
La « Fête au Jardin », est un atelier de bande dessinée qui invite les jeunes participant·e·s à créer une jolie histoire sur le retour du printemps.
Animé par William Gnakpa, l’atelier est l’occasion d’apprendre les bases du langage de la bande dessinée et de stimuler la créativité en imaginant le déroulement d’une fête printanière !
Atelier de 15h à 19h.
Atelier sur dons libres.
Instagram: @creativeproject.fr @williamgnakpa
ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDIN21ᰔ
✿ Ouverture du Jardin21 le samedi : 12h-04h
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Un atelier de de bande dessinée sur le retour du printemps !
Le samedi 09 mai 2026
de à
gratuit
De 5 à 10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T00:00:00+02:00_2026-05-09T23:59:00+02:00
Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/reopening-jardin21-t7-02-04-05-04 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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