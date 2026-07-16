Atelier bâtisseurs à Laon, Cathédrale Notre-Dame de Laon, Laon

Informations pratiques

Atelier bâtisseurs à Laon Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Jauge limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Amusez-vous en famille à construire une voûte gothique, en modèle réduit, comme ou à la manière des architectes du Moyen Âge !

Bien sûr, dextérité et persévérance seront requises !

Et en parallèle, vous pourrez vous initier à poser du pavage médiéval…

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] La cathédrale Notre-Dame de Laon actuelle est l’héritière d’un ancien édifice, bâti sous les Carolingiens et détruit lors de l’insurrection communale de 1112. La mi-XIIe siècle, époque d’expansion économique et urbaine, verra le début du chantier de ce qui restera comme l’un des plus beaux exemples de gothique dit primitif…En effet, la nouvelle construction fait la part belle à la lumière, avec son élévation à quatre niveaux (arcades, tribune, triforium, fenêtres hautes), ses larges roses, luminosité qui est rehaussée par l’utilisation de la pierre calcaire pour sa construction. Achevée vers 1235, la cathédrale connaîtra une grande restauration courant XIXe, puis de nouveau depuis les années 2000.

A noter que l’édifice accueille depuis le 3/09/2021 un « Bleuet de la mémoire » (œuvre réalisée par l’artiste Matt Seaward) offert par l’évêque de Durham (GB) en souvenir des soldats tombés durant la Première Guerre. Concernant ses horaires d’ouverture, la cathédrale est ouverte chaque jour de 8h à 18h30 et peut se visiter librement…

Amusez-vous en famille à construire une voûte gothique, en modèle réduit, comme ou à la manière des architectes du Moyen Âge !

© Jordan Beaufrère