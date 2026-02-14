Atelier batucada, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Atelier batucada 4 mars et 20 mai Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T18:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:00:00+01:00

Fin : 2026-05-20T18:30:00+02:00 – 2026-05-20T20:00:00+02:00

Vous découvrirez les percussions brésiliennes et leurs rythmes entraînants, à travers une initiation collective, conviviale et accessible à tous.

Cet atelier se déroulera en deux sessions complémentaires :

Mardi 4 mars

Mardi 20 mai

Il vous préparera au concert Batida Brasileira, qui se tiendra le mardi 2 juin au Théâtre de nature de la forêt du Bourgailh. Un moment musical et participatif à ne pas manquer !

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

Plongez dans l’univers vibrant de la batucada lors d’un atelier animé par le percussionniste Zaza Desiderio, accompagné au clavier par Vincent Balse.

Freepik