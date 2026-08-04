Atelier BD Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Beaubreuil Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier BD Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Viens découper et mélanger des BD de la bibliothèque pour créer ta propre aventure !

Sur inscription. À partir de 8 ans .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

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English : Atelier BD Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier BD Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole