Atelier beauté drainage & éclat du visage Au Salon de thé Martine à la montagne Barèges

dimanche 23 août 2026 · Au Salon de thé Martine à la montagne · Barèges

Informations pratiques

Barèges

Atelier beauté drainage & éclat du visage

Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Avec Laëtita, esthéticienne, matériel fourni.

Réservation par téléphone.

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Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 35 79

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English :

With La%EBtita, a beautician; supplies provided.

Reservations by phone.

L’événement Atelier beauté drainage & éclat du visage Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65