Atelier Bestiaire d’automne Musée Montagnard Les Houches

Atelier Bestiaire d’automne

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Droit d’entrée au musée

Début : 2026-10-20 10:30:00

fin : 2026-10-20 12:00:00

2026-10-20

Vache, mulet, mouton… Découvre leur rôle dans la vie en montagne et représente-les aux couleurs de l’automne !

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

Cows, mules, sheep… Discover their role in mountain life and represent them in autumn colours!

