Atelier Bestiaire d’automne Musée Montagnard Les Houches
Atelier Bestiaire d’automne
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Droit d’entrée au musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-20 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Vache, mulet, mouton… Découvre leur rôle dans la vie en montagne et représente-les aux couleurs de l’automne !
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr
English :
Cows, mules, sheep… Discover their role in mountain life and represent them in autumn colours!
