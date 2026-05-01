Atelier Bestioles fashion show Médiathèque Loudun

Loudun

Atelier Bestioles fashion show

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un atelier de collage où on se transforme en fashion designer… de petites bêtes ! Invente ta bestiole et habille la de la manière la plus rigolote possible.

5-9 ans. Sur réservation. .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

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English : Atelier Bestioles fashion show

L’événement Atelier Bestioles fashion show Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais