Atelier Bestioles fashion show Médiathèque Loudun
Atelier Bestioles fashion show Médiathèque Loudun samedi 30 mai 2026.
Loudun
Atelier Bestioles fashion show
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Un atelier de collage où on se transforme en fashion designer… de petites bêtes ! Invente ta bestiole et habille la de la manière la plus rigolote possible.
5-9 ans. Sur réservation. .
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
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English : Atelier Bestioles fashion show
L’événement Atelier Bestioles fashion show Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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