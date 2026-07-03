Atelier beurre à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu
vendredi 14 août 2026 · Lieu-dit La Thibaudaie · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Atelier beurre à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré
Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vous invite à un atelier fabrication de beurre, le vendredi 14 août 2026 à 15h.
Du lait au beurre, découvrez les différentes étapes de son élaboration barattage et moulage en passant par la découverte de l’écrémage.
Aborder l’histoire de la fabrication du beurre, à travers le monde et ses évolutions.
Dégustation du beurre accompagné d’un verre de jus de pomme de la ferme à la fin. Déambulation possible ensuite sur la ferme.
Prévoir une glacière pour repartir avec 2 beurres d’environ 125 grammes chacun.
Sur inscription. .
Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com
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English :
La Ferme aux 5 Chemins in Bourg-d’Iré invites you to a butter-making workshop on Friday, August 14, 2026, at 3:00 p.m.
L’événement Atelier beurre à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou bleu
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