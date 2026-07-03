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AGENDA · Segré-en-Anjou Bleu

Atelier beurre à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu

vendredi 14 août 2026 · Lieu-dit La Thibaudaie · Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Lieu-dit La Thibaudaie
Adresse
La Thibaudaie, le Bourg-d'Iré
Ville
49520 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire
Tarif
20 20 20

Segré-en-Anjou Bleu

Atelier beurre à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-14

La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vous invite à un atelier fabrication de beurre, le vendredi 14 août 2026 à 15h.
Du lait au beurre, découvrez les différentes étapes de son élaboration barattage et moulage en passant par la découverte de l’écrémage.

Aborder l’histoire de la fabrication du beurre, à travers le monde et ses évolutions.
Dégustation du beurre accompagné d’un verre de jus de pomme de la ferme à la fin. Déambulation possible ensuite sur la ferme.

Prévoir une glacière pour repartir avec 2 beurres d’environ 125 grammes chacun.
Sur inscription.   .

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68  fermeaux5chemins@gmail.com

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English :

La Ferme aux 5 Chemins in Bourg-d’Iré invites you to a butter-making workshop on Friday, August 14, 2026, at 3:00 p.m.

L’événement Atelier beurre à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou bleu

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