Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les P’tites Pépites Châtelais Secrets et légendes médiévales Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Châtelais Secrets et légendes médiévales Châtelais Segré-en-Anjou Bleu vendredi 14 août 2026.

Adresse : 4 Rue des Grands Murs

Ville : 49520 Segré-en-Anjou Bleu

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 6

Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Châtelais Secrets et légendes médiévales Châtelais

4 Rue des Grands Murs Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite commentée du village de Châtelais.
Découvrez ce petit village de Châtelais chargé d’histoire, à travers une visite commentée par des passionnés de la période médiévale . Le parcours sera ponctué de nombreux vestiges historiques, dont le cimetière mérovingien à ciel ouvert.
Suivra un atelier ludique pour mieux comprendre cette période dans le musée archéologique du village avec sa collection d’artéfact.

Ateliers à la suite de la visite dans le musée pour les plus jeunes

Vendredi 14 août à 15h
Durée 2h
6€ participant
Réservation obligatoire (attention jauge limitée).   .

4 Rue des Grands Murs Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83  officedetourisme@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of the village of Châtelais.

L’événement Les P’tites Pépites Châtelais Secrets et légendes médiévales Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu

À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)