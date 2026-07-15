Les concerts de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu
vendredi 14 août 2026 · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Les concerts de la Lorie
Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Au château de la Lorie, à La Chapelle-sur-Oudon, Les Concerts de la Lorie rythmeront le week-end du 14 au 16 août 2026, avec trois soirées musicales aux ambiances variées.
Le vendredi 14 août, de 20 h à 21 h 30, JeanFreds & Cy ouvriront le festival avec un répertoire inspiré de la chanson française. Le samedi 15 août, de 20 h à 22 h 30, le duo Caroll Macsana fera revivre les grands succès anglo-saxons des années 1960 et 1970. Enfin, le dimanche 16 août, à partir de 19 h 30, un DJ prendra le relais pour clôturer ce week-end dans une ambiance festive au cœur du domaine. Une belle occasion de profiter des soirées d’été dans le cadre du château. .
Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 28 38 92 chateaulalorie@gmail.com
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English :
At the Château de la Lorie in La Chapelle-sur-Oudon, the Concerts de la Lorie will set the tone for the weekend of August 14–16, 2026, with three evenings of music featuring a variety of styles.
L’événement Les concerts de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou bleu
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