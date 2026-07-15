Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Les concerts de la Lorie

Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Au château de la Lorie, à La Chapelle-sur-Oudon, Les Concerts de la Lorie rythmeront le week-end du 14 au 16 août 2026, avec trois soirées musicales aux ambiances variées.

Le vendredi 14 août, de 20 h à 21 h 30, JeanFreds & Cy ouvriront le festival avec un répertoire inspiré de la chanson française. Le samedi 15 août, de 20 h à 22 h 30, le duo Caroll Macsana fera revivre les grands succès anglo-saxons des années 1960 et 1970. Enfin, le dimanche 16 août, à partir de 19 h 30, un DJ prendra le relais pour clôturer ce week-end dans une ambiance festive au cœur du domaine. Une belle occasion de profiter des soirées d’été dans le cadre du château. .

Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 28 38 92 chateaulalorie@gmail.com

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English :

At the Château de la Lorie in La Chapelle-sur-Oudon, the Concerts de la Lorie will set the tone for the weekend of August 14–16, 2026, with three evenings of music featuring a variety of styles.

L’événement Les concerts de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou bleu