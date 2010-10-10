Guinguette festive Château de la Lorie La Chapelle sur Oudon Segré-en-Anjou Bleu vendredi 14 août 2026.

Segré-en-Anjou Bleu

Guinguette festive Château de la Lorie

La Chapelle sur Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Les Guinguettes Éphémères du Château de la Lorie se tiendront les 14, 15 et 16 août pour trois soirées festives au cœur du domaine.

Dans le cadre enchanteur du Château de la Lorie, les visiteurs sont invités à profiter de trois soirées estivales placées sous le signe de la convivialité et de la musique. Les 14 et 15 août, des concerts en plein air animeront le parc du château dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Le 16 août, un DJ set prendra le relais pour clôturer ce week-end festif.

Bar et restauration seront proposés sur place afin de permettre à chacun de prolonger la soirée dans un esprit guinguette, entre amis, en famille ou entre collègues.

Un rendez-vous estival à ne pas manquer pour profiter des belles soirées d’août dans un cadre exceptionnel. .

La Chapelle sur Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 10 04 chateaudelalorie@gmail.com

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English :

The Château de la Lorie Open-Air Concerts will take place on August 14, 15, and 16 for three festive evenings in the heart of the estate.

L’événement Guinguette festive Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Anjou bleu