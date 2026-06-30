Atelier bien-être et méditation à destination des femmes (en anglais) Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
jeudi 2 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
L’atelier est à destination des femmes expatriées à Paris, il sera donc en anglais. Mais le cours reste tout de même ouvert à toutes !
Le jeudi 02 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
Par mail à marisahannewyk@gmail.com
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-02T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T18:00:00+02:00_2026-07-02T20:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
marisahannewyk@gmail.com
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