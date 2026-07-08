Atelier Bien-être et Relaxation CCAS Gannat

Informations pratiques

Gannat

Atelier Bien-être et Relaxation

CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 14:30:00

fin : 2026-11-09 15:30:00

Date(s) :

2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26 2026-11-02 2026-11-09 2026-11-16

Après une initiation durant la semaine bleue, un atelier relaxation sera organisé tous les lundis, de 14h30 à 15h30, du 12 octobre au 16 novembre.

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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

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English :

Following an introductory session during Blue Week, a relaxation workshop will be held every Monday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m., from October 12 to November 16.

L’événement Atelier Bien-être et Relaxation Gannat a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule