Atelier Bien-être et Relaxation CCAS Gannat
lundi 12 octobre 2026 · CCAS · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Atelier Bien-être et Relaxation
CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 14:30:00
fin : 2026-11-09 15:30:00
Date(s) :
2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26 2026-11-02 2026-11-09 2026-11-16
Après une initiation durant la semaine bleue, un atelier relaxation sera organisé tous les lundis, de 14h30 à 15h30, du 12 octobre au 16 novembre.
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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
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English :
Following an introductory session during Blue Week, a relaxation workshop will be held every Monday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m., from October 12 to November 16.
L’événement Atelier Bien-être et Relaxation Gannat a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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