Atelier bijoux en verre, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Centre des mémoires Michel-Dinet · Nancy
Informations pratiques
Atelier bijoux en verre 19 et 20 septembre Centre des mémoires Michel-Dinet Meurthe-et-Moselle
À partir de 8 ans, 10 personnes par créneau.
Inscriptions conseillées : archives54@departement54.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Choisissez parmi différents cabochons, tesselles et éléments en verre pour composer votre propre bijou, en vous inspirant des modèles proposés par les Archives.
Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383309090 http://archives.meurthe-et-moselle.fr Accès PMR. Ligne T2 arrêt Jean Lamour.
Choisissez parmi différents cabochons, tesselles et éléments en verre pour composer votre propre bijou, en vous inspirant des modèles proposés par les Archives.
©Cerfav
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