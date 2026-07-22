Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Entre 1850 et 1950, la bibliophilie connaît un essor remarquable en France. Face à l’industrialisation du livre, éditeurs, artistes et collectionneurs réinventent l’ouvrage comme un véritable objet d’art, où typographie, illustration, reliure et mise en page sont soigneusement travaillées. Cette conférence revient sur cette période foisonnante et met en lumière le rôle de Paul-Émile Colin, maître de la gravure sur bois, dont les créations raffinées ont marqué l’histoire du livre illustré.

Avec Astrid Mallick, responsable du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Stanislas

Dans le cadre de l’exposition Paul-Émile Colin de Pont-Aven à l’art déco. Graver le bois, au Château de Lunéville.

Dans la limite des places disponibles.Adultes

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Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 38 64 61 14

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English :

Between 1850 and 1950, bibliophilia experienced a remarkable boom in France. In the face of the industrialization of book production, publishers, artists, and collectors reinvented the book as a true work of art, in which typography, illustration, binding, and layout were meticulously crafted. This lecture looks back on this prolific period and highlights the role of Paul-Émile Colin, a master of woodcut engraving, whose refined creations have left an indelible mark on the history of the illustrated book.

With Astrid Mallick, curator of the Print Room at the Stanislas Library

As part of the exhibition “Paul-Émile Colin: From Pont-Aven to Art Deco. Wood Engraving,” at the Château de Lunéville.

Subject to availability.

L’événement Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Nancy a été mis à jour le 2026-08-22 par DESTINATION NANCY