Festival Camp Climat Nancy 2026 Muséum-Aquarium de Nancy Nancy
jeudi 27 août 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Festival Camp Climat Nancy 2026
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-27 09:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Le Camp Climat Nancy revient pour sa 5ème édition ! Pendant 4 jours, citoyen·nes, bénévoles, associations, militant·es et acteur·rices de l’ESS se retrouvent pour s’informer, se former, se rencontrer et surtout agir ensemble face aux enjeux climatiques, sociaux et solidaires de notre territoire !
Réservation en ligne.Tout public
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Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
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English :
The Nancy Climate Camp is back for its 5th edition!%A0For four days, citizens, volunteers, organizations, activists, and social economy stakeholders will come together to learn, train, network, and—above all—take action together to address the climate, social, and solidarity challenges facing our region!
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L’événement Festival Camp Climat Nancy 2026 Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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