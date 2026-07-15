Festival Camp Climat Nancy 2026 Muséum-Aquarium de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Festival Camp Climat Nancy 2026

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Le Camp Climat Nancy revient pour sa 5ème édition ! Pendant 4 jours, citoyen·nes, bénévoles, associations, militant·es et acteur·rices de l’ESS se retrouvent pour s’informer, se former, se rencontrer et surtout agir ensemble face aux enjeux climatiques, sociaux et solidaires de notre territoire !

Réservation en ligne.Tout public

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Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

The Nancy Climate Camp is back for its 5th edition!%A0For four days, citizens, volunteers, organizations, activists, and social economy stakeholders will come together to learn, train, network, and—above all—take action together to address the climate, social, and solidarity challenges facing our region!

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L’événement Festival Camp Climat Nancy 2026 Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY