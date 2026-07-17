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AGENDA · Nancy

La dernière patiente, Cameo Saint Sébastien, Nancy

jeudi 27 août 2026 · Cameo Saint Sébastien · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Cameo Saint Sébastien
Adresse
6, rue Leopold-Lallement, Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

La dernière patiente Jeudi 27 août, 20h30 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:50:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:50:00+02:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=585EN »}]
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