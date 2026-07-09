Spectacle, représentation Chorale Chœur de Rock École de musique TEMPO Rives de Meurthe Nancy
mercredi 26 août 2026 · Rives de Meurthe · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Chorale Chœur de Rock École de musique TEMPO
Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Spectacle-Concert Chorale Chœur de Rock .Tout public
0 .
Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
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L’événement Spectacle, représentation Chorale Chœur de Rock École de musique TEMPO Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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