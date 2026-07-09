Spectacle, représentation Chorale Chœur de Rock École de musique TEMPO Rives de Meurthe Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Chorale Chœur de Rock École de musique TEMPO

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Spectacle-Concert Chorale Chœur de Rock .Tout public

0 .

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

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L’événement Spectacle, représentation Chorale Chœur de Rock École de musique TEMPO Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY