Concert Amours d’été Grooves en mouvement et rythmes d’été Rives de Meurthe Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Amours d’été Grooves en mouvement et rythmes d’été

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

18h- 20h Initiation danses africaines par la Cie La Torpille

20h 20h30 + 22h 23h Khalil (dj set afro/ rnb / Nancy)

20h30 22h Lisko (afrobeat / rap / Nancy)Tout public

0 .

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

6:00 p.m. 8:00 p.m.: Introduction to African dance by La Torpille%A0

8:00 p.m. 8:30 p.m. + 10:00 p.m. 11:00 p.m.: Khalil (Afro/R&B DJ set / Nancy)%A0

8:30 PM 10:00 PM: Lisko (Afrobeat / Rap / Nancy)

L’événement Concert Amours d’été Grooves en mouvement et rythmes d’été Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY