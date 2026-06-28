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Atelier – Bio-inspiration : la nature modèle de la science Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Atelier – Bio-inspiration : la nature modèle de la science Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Atelier – Bio-inspiration : la nature modèle de la science Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris mercredi 30 septembre 2026.

Lieu
Bibliothèque Jacqueline de Romilly
Adresse
16 avenue de la Porte Montmartre
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Tarif
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À travers des expériences et des exemples concrets – des plantes et de la photosynthèse aux panneaux photovoltaïques, en passant par des matériaux dits hydrophobes ou hydrofuges, qui repoussent l’eau comme certaines feuilles, et le rôle des plantes dans la fabrication de remèdes – les enfants explorent la bio-inspiration et comprennent comment l’observation du vivant nourrit la science, la créativité et les inventions durables.

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Logo Les Savants Fous ; Crédits : Les Savants Fous

Dans le cadre de l’Automne de la Science, venez participer à un atelier scientifique ludique pour découvrir comment la nature inspire les innovations humaines.
Le mercredi 30 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T16:00:00+02:00_2026-09-30T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr


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