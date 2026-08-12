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AGENDA · Châteauneuf-de-Galaure

Atelier Biodiversité en danger, du constat à l’action Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Charrière · Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Prieuré de Charrière
Adresse
1125 route de Charrière
Ville
26330 Châteauneuf-de-Galaure
Département
Drôme
Tarif

Châteauneuf-de-Galaure

Atelier Biodiversité en danger, du constat à l’action

Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ateliers sur la biodiversité + Kits pédagogiques tout au long de la journée.
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Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11  patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

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English :

Biodiversity workshops and educational kits throughout the day.

L’événement Atelier Biodiversité en danger, du constat à l’action Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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