Visite guidée Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

Visite guidée

Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée ou guidée du Prieuré d’une demi-heure, hors chapelle où se déroulent des conférences (voir autres évènements)

Départ toutes les 1/2 heures avec un guide costumé !

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Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

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English :

A half-hour guided tour of the Priory, excluding the chapel, where lectures are held (see other events)

Tours depart every half hour with a guide in period costume!

L’événement Visite guidée Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche