Atelier biosdiversité, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Atelier biosdiversité Samedi 19 septembre, 10h00 Prieuré de Charrière Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ateliers sur la biodiversité

Kits pédagogiques

Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière 26330 Châteauneuf de Galaure Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0781517211 https://prieuredecharriere.fr/ Prieuré bénédiction puis franciscain, vendu comme bien national à la révolution et en rénovation par la commune et l’association dpuis 1998. Parking, toilettes

Ateliers sur la biodiversité

©association mille traces