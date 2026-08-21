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Animations Enfants, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Charrière · Châteauneuf-de-Galaure

Animations Enfants, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Prieuré de Charrière
Adresse
1125 route de Charrière 26330 Châteauneuf de Galaure
Ville
26330 Châteauneuf-de-Galaure
Département
Drôme
Tarif
5 enfants

Animations Enfants Samedi 19 septembre, 10h00 Prieuré de Charrière Drôme

5 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Animation enfants
Dessin sur des boîtes lumineuses
Permet aux parents de suivre visites ou conférences

Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière 26330 Châteauneuf de Galaure Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0781517211 https://prieuredecharriere.fr/ Prieuré bénédiction puis franciscain, vendu comme bien national à la révolution et en rénovation par la commune et l’association dpuis 1998. Parking, toilettes
Animation enfants

©Patrimoine Castelneuvois

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