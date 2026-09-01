Conférence Le vivant c’est chouette Châteauneuf-de-Galaure
samedi 19 septembre 2026 · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
Conférence Le vivant c’est chouette
1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Vivant c’est chouette ! Conférence sur la chouette effraie, aussi appelée effraie des clochers; son histoire depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
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1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11
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English :
Life is great! A lecture on the barn owl, also known as the church owl; its history from antiquity to the present day.
L’événement Conférence Le vivant c’est chouette Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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