Atelier Birdie Mémory : explorez les oiseaux du jardin Square Fernand Jacq Rennes
Atelier Birdie Mémory : explorez les oiseaux du jardin Square Fernand Jacq Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Atelier Birdie Mémory : explorez les oiseaux du jardin Square Fernand Jacq Rennes Jeudi 9 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine
Atelier
Découvrez les oiseaux près de chez vous, apprenez à les reconnaitre à leur plumage ou à leur chant. Un atelier animé par Léna Mazilu, illustratrice et conceptrice multimédia à l’origine de Birdie Memory. Cet atelier ludique est accessible dès 4 ans accompagné ou en autonomie dès 7 ans.
Des lectures pour tout âges sur les oiseaux seront aussi proposées.
Rendez-vous au Jardin Gérard Philippe du square Fernand Jacq.
Dans le cadre de Ça bouge à Fernand Jacq.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T12:30:00.000+02:00
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Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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