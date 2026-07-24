Informations pratiques

Béziers

ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION

134 boulevard du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13

Initiez-vous à la couture, créez à votre rythme et partagez un moment convivial lors des ateliers Bla Bla Couture.

Envie de vous initier à la couture ou de donner vie à vos idées créatives ? Dans une ambiance conviviale, apprenez les bases de la couture ou réalisez vos propres créations, comme une pochette, une trousse ou d’autres petits ouvrages. Il n’est pas nécessaire de participer aux cinq séances chacun avance à son rythme, selon ses envies.

En parallèle, une collecte de vêtements est organisée tout au long du mois de septembre.

L’équipe recherche également des écharpes 100 % laine pour les besoins de l’atelier Bla Bla.

Les dons sont à déposer à l’accueil à l’attention de Mary. .

134 boulevard du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org

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English : ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION

Get started with sewing, set your own pace, and enjoy a friendly atmosphere at the Bla Bla Couture workshops.

L’événement ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34