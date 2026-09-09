Atelier blason dans le couvent des Clarisses, Couvent Sainte-Claire – Centre national de documentation, Perpignan

Informations pratiques

Atelier blason dans le couvent des Clarisses 19 et 20 septembre Couvent Sainte-Claire – Centre national de documentation Pyrénées-Orientales

Atelier gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Initiez-vous à l’art de l’héraldique en créant votre propre blason ! Au fil de cet atelier ludique et créatif, découvrez la signification des couleurs, des symboles et des figures qui composent les armoiries, puis imaginez votre emblème en laissant libre cours à votre créativité. Une activité conviviale pour découvrir le patrimoine tout en s’amusant.

À partir de 6 ans.

Couvent Sainte-Claire – Centre national de documentation 1 Rue Général Derroja, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie +33468663030 https://www.perpignantourisme.com/activite/centre-de-documentation-des-francais-dalgerie [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.perpignantourisme.com/visites-de-lanimation-du-patrimoine »}] Le couvent des clarisses, dit aussi couvent Sainte Claire, est un vaste édifice religieux de la ville.

Le monastère, situé hors les murs, avait été ravagé lors du siège de 1475. Les moniales sollicitèrent Charles Quint qui fit édifier ce couvent au milieu du 16e siècle. Son architecture est très médiévale : l’église à chevet plat avait la structure d’une église gothique méridionale. Les vestiges du cloître présentent des arcades en plein cintre. Nationalisé en 1792, transformé en prison civile de 1805 à 1986.

Aujourd’hui, le couvent est devenu le Centre national de documentation.

Il se compose d’une bibliothèque, d’un Centre d’archives, d’une exposition historique et de diverses salles qui accueillent des expositions thématiques.

Venez créer votre blason !

©Ville de Perpignan