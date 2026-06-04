Atelier bois Fabrication de gîtes à chauve-souris Meung-sur-Loire
Atelier bois Fabrication de gîtes à chauve-souris Meung-sur-Loire samedi 11 juillet 2026.
Meung-sur-Loire
Atelier bois Fabrication de gîtes à chauve-souris
Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 34 – 34 – EUR
34
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-01
Saviez-vous qu’une seule chauve-souris peut manger jusqu’à 2000 moustiques en une nuit ? Fabriquez un abri à chauve-souris et apprenez-en plus sur ces discrètes créatures le 11 juillet de 18h à 20h ou le 1er août de 10h à 12h.
Les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans l’équilibre écologique des jardins. Saviez-vous qu’une seule chauve-souris peut manger jusqu’à 2000 moustiques en une nuit ? Après une découverte du monde de ces gardiennes de la nuit, vous apprendrez à leur fabriquer un abri adapté.
Cet atelier ludique s’adresse à toute personne souhaitant installer un gîte dans son jardin ou l’offrir à un proche.
Infos
Samedi 11 juillet de 18h à 19h30 ou samedi 1er août de 10h30 à 12h
Rendez-vous à Meung sur Loire (lieu précisé à l’inscription)
Limité à 8 personnes
Contact
angelique.pledran@gmail.com
0686287237 34 .
Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
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English :
Did you know that a single bat can eat up to 2,000 mosquitoes in a single night? Build a bat shelter and learn more about these discreet creatures on July 11 from 6pm to 8pm or August 1 from 10am to 12pm.
L’événement Atelier bois Fabrication de gîtes à chauve-souris Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par ADRT45
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