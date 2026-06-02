Meung-sur-Loire

Rand’eau apéro sur la Loire

Bout du monde Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 47 – 47 – EUR

47

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-09-13

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Embarquez pour une expérience inoubliable de 3 heures entre Meung-sur-Loire et Beaugency, au fil du dernier grand fleuve sauvage d’Europe. À bord de votre canoë, laissez-vous porter par le courant et ouvrez l’œil castors, oiseaux migrateurs et flore ligérienne se révèlent sous la lumière dorée du soleil couchant.

Guidée par Angélique, passionnée de nature, cette balade vous invite à observer et reconnaître les espèces emblématiques des bords de Loire, tout en savourant la quiétude du fleuve. Et pour terminer en beauté, un apéritif convivial vous attend… sur une île sauvage !

Pour la sortie : jumelles, bouteille d’eau, chaussures idéales pour l’eau 47 .

Bout du monde Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!

L’événement Rand’eau apéro sur la Loire Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE