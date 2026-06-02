Rand’eau apéro sur la Loire Meung-sur-Loire
Rand’eau apéro sur la Loire Meung-sur-Loire vendredi 17 juillet 2026.
Meung-sur-Loire
Rand’eau apéro sur la Loire
Bout du monde Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 47 – 47 – EUR
47
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-08-07 21:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07 2026-09-13
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
Embarquez pour une expérience inoubliable de 3 heures entre Meung-sur-Loire et Beaugency, au fil du dernier grand fleuve sauvage d’Europe. À bord de votre canoë, laissez-vous porter par le courant et ouvrez l’œil castors, oiseaux migrateurs et flore ligérienne se révèlent sous la lumière dorée du soleil couchant.
Guidée par Angélique, passionnée de nature, cette balade vous invite à observer et reconnaître les espèces emblématiques des bords de Loire, tout en savourant la quiétude du fleuve. Et pour terminer en beauté, un apéritif convivial vous attend… sur une île sauvage !
Pour la sortie : jumelles, bouteille d’eau, chaussures idéales pour l’eau 47 .
Bout du monde Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!
L’événement Rand’eau apéro sur la Loire Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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