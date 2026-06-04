Fête Nationale Meung-sur-Loire
Fête Nationale Meung-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.
Meung-sur-Loire
Fête Nationale
Centre-ville Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
La ville de Meung-sur-Loire célèbrera la Fête Nationale le 14 juillet ! Comme tous les ans, les réjouissances et les animations seront nombreuses.
– 9h à 11h concours de pêche au chemin des Grèves, square de Gundelfingen (réservé au moins de 14 ans)
– 22h retraite aux flambeaux, square des vignerons
– 23h feu d’artifice lancé par Feux de Loire , bords de Loire
– à partir de 23h soirée musicale sous la Halle .
Centre-ville Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 94 94
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English :
L’événement Fête Nationale Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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