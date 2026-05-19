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Visite du moulin Cropet et la Galerie Rive Mauve Meung-sur-Loire

Visite du moulin Cropet et la Galerie Rive Mauve Meung-sur-Loire

Visite du moulin Cropet et la Galerie Rive Mauve Meung-sur-Loire jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 8, rue des Chenevières

Ville : 45130 Meung-sur-Loire

Département : Loiret

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 15:45:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Meung-sur-Loire

Visite du moulin Cropet et la Galerie Rive Mauve

8, rue des Chenevières Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:45:00
fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

C’est une double découverte qui vous attend pour cette animation ! À Meung-sur-Loire, le moulin de Cropet vous ouvre ses portes pour une visite, suivie d’une démonstration avec un meunier. Partez à la découverte de ce moulin Magdunois dont le mécanisme a été entièrement remis en état.

Puis, poursuivez avec la découverte de la galerie d’art, la galerie Rive Mauve, installée dans les anciennes écuries.

Réservation obligatoire Place limitée
Règlement sur place
Tous les jeudis en juillet et août, à partir du 16 juillet 2026 5  .

8, rue des Chenevières Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28  contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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Art and heritage!

L’événement Visite du moulin Cropet et la Galerie Rive Mauve Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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