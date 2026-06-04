Chasse aux couleurs papillons et compagnie Meung-sur-Loire
Chasse aux couleurs papillons et compagnie Meung-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.
Meung-sur-Loire
Chasse aux couleurs papillons et compagnie
Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Carte géographique, Échiquier, Paon du jour, Petite tortue, Robert le diable… De drôles de papillons peuplent notre environnement, mais les connaissons-nous si bien ?
Découvrez le monde fascinant de ces insectes aux mille couleurs lors d’une balade nature autour des Mauves, à Meung-sur-Loire.
Au programme observation de boîtes entomologiques, prise de photos, capture au filet et identification en boîtes loupes !
Infos pratiques
Rendez-vous aux Mauves, à Meung sur Loire
Age conseillé à partir de 5 ans
Réservations sur plumedenature.com 20 .
Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Map, Chessboard, Peacock, Little Turtle, Robert the Devil… Our environment is full of strange butterflies, but how well do we know them?
L’événement Chasse aux couleurs papillons et compagnie Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par ADRT45
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