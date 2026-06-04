Meung-sur-Loire

Chasse aux couleurs papillons et compagnie

Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Carte géographique, Échiquier, Paon du jour, Petite tortue, Robert le diable… De drôles de papillons peuplent notre environnement, mais les connaissons-nous si bien ?

Découvrez le monde fascinant de ces insectes aux mille couleurs lors d’une balade nature autour des Mauves, à Meung-sur-Loire.

Au programme observation de boîtes entomologiques, prise de photos, capture au filet et identification en boîtes loupes !

Infos pratiques

Rendez-vous aux Mauves, à Meung sur Loire

Age conseillé à partir de 5 ans

Réservations sur plumedenature.com 20 .

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Map, Chessboard, Peacock, Little Turtle, Robert the Devil… Our environment is full of strange butterflies, but how well do we know them?

L’événement Chasse aux couleurs papillons et compagnie Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par ADRT45