Meung-sur-Loire

Visite nocturne de Meung-sur-Loire

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24

Découvrez Meung-sur-Loire à la tombée de la nuit!

Pour la première fois nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de Meung-sur-Loire lors d’une déambulation nocturne à la lueur des lanternes. Faites la rencontre du Président des Amis de l’orgue de Meung-sur-Loire qui a toujours des anecdotes à vous révéler et de la Conservatrice du musée de La Monnaye qui vous ouvre ses portes pour une visite de nuit à l’atmosphère particulière !

Durée 1h30 0 .

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Discover Meung-sur-Loire at dusk!

L’événement Visite nocturne de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE